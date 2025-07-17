Palancıoğlu, 'Türkiye'nin geçmişine eğitim alanında damga vurmuş okullardan birini hayata geçiriyoruz'

Melikgazi Belediyesi ev sahipliğinde Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin tanıtım programı gerçekleştirildi. Okul içerisinde gerçekleştirilen programda açıklamalarda bulunan Palancıoğlu, okulun yalnızca Kayseri’nin değil Türkiye’nin önemli okullarından biri haline geleceğini söyleyerek, “Türkiye’nin ilk havacılık ve uzay meslek ortaokulu da burada kurulacak. Görüşmeleri yaptık. Mevzuatın buna göre düzenlemesiyle birlikte inşallah ortaokulu yapılacak. Diğer bir çalışma, inşallah iki yatırımın da ihalesini bu sene yapmak istiyoruz. Hemen arka tarafa bir yurt binası da inşallah yapılacak. Çünkü şu anda bu lisemiz LGS kapsamında sınavla öğrenci aldığı için Türkiye'nin her tarafından telefonlar geliyor, başvurular olacak, tercihler yapılacak. Ve burası sadece Kayseri'nin değil, Türkiye'nin en önemli liselerinden bir tanesi olacak. Bizim hedefimiz büyük. Özellikle Kayseri Lisesi gibi, Talas Amerikan Koleji gibi, Kabataş Lisesi gibi, Robert Koleji gibi Türkiye'nin geçmişine eğitim alanında damga vurmuş okullardan yeni bir tanesini Kayseri'de Havacılık Lisesi olarak inşallah hayata geçiriyoruz. Melikgazi Belediyesi olarak projenin bütün aşamaları bizim elimizden geçti. İnşallah içinin tefrişi dahil yapılacak yeni okul ve yurt dahil yine belediyemiz tarafından yapılacak” diye konuştu.



‘ÖĞRENCİLER MEZUN OLMADAN STAJ İMKANI BULACAK, İSTİHDAM OLUŞTURACAKLAR’

Başkan Palancıoğlu, öğrencilerin mezun olmadan staj yapacağını ve istihdam oluşturacaklarını söyleyerek, “Türkiye'de 12 tane okul Savunma Sanayi Başkanlığımızın himayesinde desteğiyle inşallah yürüyecek. Bunu geçtiğimiz ay imzalanan Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili protokolde belirttiler. Bu okul onlardan bir tanesi olacak. Dolayısıyla burada Savunma Sanayi Başkanlığımızın TUSAŞ, TEİ başta olmak üzere tüm ilgili Savunma Sanayi'ne iş yapan TOMTAŞ gibi şirketlerin de buraya hem destekleri olacak hem buradan mezun olmadan önce öğrencilerimiz orada staj yapacaklar ve istihdam oluşturacaklar. Melikgazi Belediyesi olarak biz de protokol çerçevesinde Savunma Sanayi Başkanlığımız ve Milli Eğitim Bakanlığımızla protokol yaparak bu lisenin sürdürülebilir olması, her türlü imkana kavuşması için de maddi manevi her türlü desteği inşallah vereceğiz” şeklinde konuştu.