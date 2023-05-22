Palaslılar yağışları 'şükür duası' ile karşıladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Sarıoğlan ilçesinde Palas Mahalle sakinleri ile buluştu. Mahallelilerin talep ve önerilerini bizzat dinleyen Başkan Büyükkılıç, yağışlardan dolayı mahallede düzenlenen şükür duası programına katıldı.

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  • 22.05.2023 10:19
  • Güncelleme: 22.05.2023 10:28
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Palaslılar yağışları 'şükür duası' ile karşıladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Sarıoğlan ilçesinde Palas Mahalle sakinleri ile buluştu. Mahallelilerin talep ve önerilerini bizzat dinleyen Başkan Büyükkılıç, yağışlardan dolayı mahallede düzenlenen şükür duası programına katıldı.

Göreve geldiği günden bu yana adım atmadık kırsal mahalle bırakmayan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu kez Sarıoğlan ilçesinde Palas Mahallesi’ni ziyaret etti. Palas Mahallesi ziyaretinde Başkan Büyükkılıç’a, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm eşlik etti. Mahalle sakinlerinin yoğun ilgisi ile karşılanan Büyükkılıç, mahallelilerle sıcak ve samimi bir sohbet gerçekleştirerek, talep ve önerileri bizzat dinleyerek, yapılması gerekenlerle ilgili anında talimat verdi. Başkan Büyükkılıç, daha sonra mahalle konağında düzenlenen şükür duası programına geçerek, programda Kur’an-ı Kerim tilavetinde bulunup, mahalle sakinlerine hitap etti.

Konuşmasında birlik beraberlik mesajı veren Büyükkılıç, “Bugüne kadar bizlere vermiş olduğunuz destekten, sahip çıkma duygunuzdan, sizlere hizmet etmemize vesile olmanızdan dolayı teşekkür ediyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte daha da kenetlenerek, birliğimizin, beraberliğimizin elbette ki dayanışmamızın hem bereket olduğunun hem güç olduğunun farkında olarak Mevla’m hizmet etmeyi nasip etsin” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, kaynakları en güzel şekliyle vatandaşların hizmetine sunacak bir irade olduklarını vurgulayarak, “Bugüne kadar yaptıklarımız var, yapılması gerekenler var. Allah’ın izniyle yapacak olan irade, bu iradedir. Kaynakları en güzel şekliyle sizlerin hizmetine sunacak olan irade, bu iradedir. Cenab-ı Allah her şeyden önce ay yıldızlı Türk bayrağımıza, vatanımıza, milletimize, devletimize sahip çıkma duygusunu hem elimizden hem de gönlümüzden almasın. Bu değerlerimize karşı tuzak kurmaya çalışanlara fırsat vermesin” ifadelerini kullandı.

“Sizlerin hizmetkârıyız”

Vatandaşların hizmetkârı olduklarını kaydeden Büyükkılıç, “Biz devletimizin, milletimizin adamıyız, sizlerin hizmetkârıyız. Birbirimize sahip çıkacağız, kenetleneceğiz. Çok şükür Palas’ımız, Çiftliğimiz, Sarıoğlan’ımız doğalgazına kavuştu. Biz kenetlenelim Allah’ın izniyle gaz da gelir, yol da gelir, su da gelir, her türlü hizmet gelir. Sizleri seviyoruz, dualarınızı bekliyoruz. İnşallah sizlere layık oluruz” şeklinde konuştu.

Palas Mahalle sakinleri de Başkan Büyükkılıç’a ilgi alakası ve hizmetlerinden dolayı teşekkür ettiler. Başkan Büyükkılıç, programın ardından çocuklara Yukatel Kayserispor forması hediye etti.

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İHA

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