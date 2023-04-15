Pamuklu: Kur'an müminler için hidayet kaynağıdır

Tokat Müftüsü Abdullah Pamuklu Sivas Müftülüğü tarafından düzenlenen Her Ay Bir Konu Bir Konuk Projesi çerçevesinde Kur'an kursu öğrencileriyle bir araya geldi. Programda konuşan Müftü Pamuklu, 'Kur'an müminler için bir hidayet kaynağıdır. Müslüman'ın dünya ve ahiretini kazanmasına vesile olan yüce bir kitaptır' dedi.

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  • 15.04.2023 11:07
  • Güncelleme: 15.04.2023 11:07
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Pamuklu: Kur'an müminler için hidayet kaynağıdır
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Tokat Müftüsü Abdullah Pamuklu; Sivas Müftülüğü tarafından düzenlenen "Her Ay Bir Konu Bir Konuk Projesi" çerçevesinde Kur’an kursu öğrencileriyle bir araya geldi. Programda konuşan Müftü Pamuklu, “Kur’an müminler için bir hidayet kaynağıdır. Müslüman’ın dünya ve ahiretini kazanmasına vesile olan yüce bir kitaptır” dedi.

Sivas Müftülüğü, "Her Ay Bir Konu Bir Konuk Projesi" ile Kur’an kursu öğrencilerine yönelik seminerler düzenliyor. Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Kur’an kurslarında eğitim gören öğrencilerin bireysel, toplumsal, dini ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen seminer programının bu ayki konuğu Tokat İl Müftüsü Abdullah Pamuklu oldu. Programa Sivas İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya, Kur’an kursu öğreticileri ve hafızlık öğrencileri katıldı. Sivas Abdulvehhabi Gazi Yatılı Kız Kur’an Kursunda yapılan programda konuşan İl Müftüsü Pamuklu, hafızlığın tüm İslam alemi için önemli bir müessese olduğunu söyledi.

"Hafızlarımız baş tacımızdır"

Müftü Pamuklu “Kur’an müminler için bir hidayet kaynağıdır. Müslüman’ın dünya ve ahiretini kazanmasına vesile olan yüce bir kitaptır. Yüce kitabımıza baktığımız zaman doğumdan ölüme kadar insanın hayatını programladığını görürsünüz. Ve insan Kur’an’a göre yaşadığı zaman yine Kur’an’ın ifadesi ile dünyası da ahireti de mamur olur. İşte böyle yüce bir kitabı hıfzetme yolunda bulunan siz değerli hafızlarımız baş tacısınız. Hem Kur’an-ı ezberleyip hem bunu hayatınıza aksettirdiğinizde büyük bir ahiret kazancı elde etmiş olacaksınız” dedi.

Sivas İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya ise hafızlık yolunda bulunan öğrencilere başarı ve kolaylıklar dileyerek “Kur’an’ı ezberleme yolunda sarf ettiğiniz gayreti, Kur’an’ın emir ve yasaklarına uyma noktasında da bu gayreti göstermelisiniz” diye konuştu.

İHA

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