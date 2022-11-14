Pandemi de hobi olarak başladığı işte siparişlere yetişemiyor

Kayseri'de pandemi sürecinde sıkılıp, hobi olarak ahşaptan oyuncaklar üretmeye başlayan 72 yaşındaki Mehmet Canleblebici, siparişlere yetişemiyor.

PAYLAŞ
  • 14.11.2022 14:15
  • Güncelleme: 14.11.2022 14:51
Pandemi de hobi olarak başladığı işte siparişlere yetişemiyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de pandemi sürecinde sıkılıp, hobi olarak ahşaptan oyuncaklar üretmeye başlayan 72 yaşındaki Mehmet Canleblebici, siparişlere yetişemiyor.

Kayseri’de yaşayan 72 yaşındaki emekli Mehmet Canleblebici, pandemi döneminde eve kapanınca kendine uğraş aradı. Gençlik yıllarından bu yana hobi olarak ahşaptan oyuncak yapan Canleblebici, çocukların doğal oyuncaklarla oynayarak sağlıklarını korumak için kolları sıvadı. Mehmet Canleblebici, birbirinden güzel ahşap malzemeler üretirken, hobi olarak başladığı işte siparişlere yetişemiyor. Pandemi döneminde sokağa çıkma yasağı olunca evde oturmaktan sıkıldığını söyleyen Mehmet Canleblebici, evinin altında bulunan dükkanını ahşaptan oyuncak üreterek değerlendirmek istediğini ifade etti. Mehmet Canleblebici, “Bu işe pandemi ile birlikte hobi olarak başladım. Daha önceden de bir şeyler yapardım ama iş sonradan ilerledi. Son zamanlarda siparişe yetişemez oldum. İş ticarete dönüştü. İnsanlarda artık bu tahtanın zararı olmadığını, plastiklerden daha sağlıklı olduğunu anlayıp, takdir etmeye başladılar. Şu anda siparişe yetişemiyoruz. Baya fazla bir istek var. Pandemi de sokağa çıkma yasağı olunca evde oturmaktan sıkıldığım için evimin altında bulunan dükkanımı bu şekilde değerlendirmek istedim. Çünkü bu iş evde yapılacak bir iş değil. Aşırı şekilde talaş tozu var. Dükkan müsaitti ve burada yapmaya başladım. Bu şekilde zamanımı geçirdim. Şu anda genelde objeler ve eskiden oynamış olduğumuz oyuncaklar gibi şeyler üretiyorum. Bunların dışında genelde zeka oyunlarını tercih ediyorum. Çocukların söküp, yakabilecekleri şekilde oyuncaklar düşünüyorum. Burada en büyük sıkıntımızda ahşam bulamamamız. İstediğimiz ahşaba ulaşamıyoruz. Yaş ağaç olunca bir sürü emek veriyoruz. Buna karşın çatlıyor veya orijinalliği bozuluyor” ifadelerini kullandı.

“Siparişleri yetiştirmekte çok zorlanıyorum”

Ürünlerin çok fazla el emeği istediğini belirten Canleblebici bu nedenle siparişlere yetişmekte zorlandığını dile getirerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Şimdi bu zeka oyunu dediğim oyunalar genelde internetten gördüğüm veya gelen vatandaşların arzu ettiği şeylerden kaynaklanıyor. Yaşlı arkadaşların anlattığı şeyleri burada değerlendirmeye çalışıyoruz. Bu atölyeye girdiğim zaman dünya ile irtibatım kesiliyor. Gayet hoş ve rahat bir iş. Çünkü şekillenmemiş bir şeyden güzel bir şeyler elde etmek, insana haz veriyor. Burada yorgunluk hissetmiyorum. Tam tersi dört dörtlük dinleniyorum. Ürettiğim ürünleri görünce bu işin ticaretini yapan kişiler gelmeye başladılar. Onlar da birer tane değil de sayı olarak daha fazla istediler. Ancak tamamen elden yapılan ürünler olduğu için yetiştirmek için çaba gösteriyorum. Yetiştirmekte de baya zorlanıyorum. Yalnız çalışıyorum. Vatandaşların bu işi öğrenmesini isterim ancak bu işi sıcak bakan çok kişi yok. Çünkü işin tozu, talaşı çok fazla. Evet ürün yapıldıktan sonra çok güzel ama yapılma aşamasında baya zorlanıyoruz. Maskesiz çalışmamama rağmen yine de zaman zaman nefes darlığı çekiyorum.”

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
KalDer'den Başkan Büyükkılıç'a teşekkür plaketi

KalDer'den Başkan Büyükkılıç'a teşekkür plaketi

Büyükşehir'den ihale

Büyükşehir'den ihale

Kayseri'de zehir taciri 32 kişi tutuklandı

Kayseri'de zehir taciri 32 kişi tutuklandı

Kayseri'de 12 bin 952 araca ceza uygulandı

Kayseri'de 12 bin 952 araca ceza uygulandı

Vatandaşların 616 bin TL'sini polis kurtardı

Vatandaşların 616 bin TL'sini polis kurtardı

Kayseri'de 1 ayda çeşitli suçlardan yakalanan şüphelilerden 237'si tutuklandı

Kayseri'de 1 ayda çeşitli suçlardan yakalanan şüphelilerden 237'si tutuklandı

Çok Okunanlar
1
Kayserispor, Sivas Belediye hazırlıklarına başladı

Kayserispor, Sivas Belediye hazırlıklarına başladı

2
Bin 200 minik öğrenci ile '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri'

Bin 200 minik öğrenci ile '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri'

3
Kayseri polisi 8 ay takip etti, FETÖ'nün finansmanını çökertti

Kayseri polisi 8 ay takip etti, FETÖ'nün finansmanını çökertti

4
Hukukçu Çetin: Dezenformasyon Yasası, doğru işletilmezse sıkıntı doğurabilir

Hukukçu Çetin: Dezenformasyon Yasası, doğru işletilmezse sıkıntı doğurabilir

5
Hititlere ait saray ve tapınak kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor

Hititlere ait saray ve tapınak kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor

6
Hacılar'daki köpek vahşetiyle ilgili belediye ve valilik tazminata çarptırıldı

Hacılar'daki köpek vahşetiyle ilgili belediye ve valilik tazminata çarptırıldı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şehit Aileleri Derneği Başkanı Yavuz: 'Alçaklıktan medet umacak kadar küçülen hainler çirkin yüzlerini bir kez daha gösterdiler'

Şehit Aileleri Derneği Başkanı Yavuz: 'Alçaklıktan medet umacak kadar küçülen hainler çirkin yüzlerini bir kez daha gösterdiler'

ERÜ Hastaneleri Başhekimi Horozoğlu: 'Diyabet, önlenebilir halk sağlığı sorunudur'

ERÜ Hastaneleri Başhekimi Horozoğlu: 'Diyabet, önlenebilir halk sağlığı sorunudur'

DAHA FAZLA
Öğrenciler ara tatil kampını akıl küpü kütüphanesinde yapıyor

Öğrenciler ara tatil kampını akıl küpü kütüphanesinde yapıyor

Hacı Yakışıklı Akit'e veda etti

Hacı Yakışıklı Akit'e veda etti

'Talas Süt Evi' ürünleri görücüye çıktı

'Talas Süt Evi' ürünleri görücüye çıktı

Pandemi de hobi olarak başladığı işte siparişlere yetişemiyor

Pandemi de hobi olarak başladığı işte siparişlere yetişemiyor

Obezite beraberinde diyabeti de getiriyor

Obezite beraberinde diyabeti de getiriyor