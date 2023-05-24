Pandemide kesilen ve ödenen cezalar iade edilecek

Pandemi döneminde kesilen cezaların iadesi için Anayasa Mahkemesi'ne yapılan itiraz karara bağlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, ödenen idari para cezalarının geri ödenmeyeceğine ilişkin madde iptal edildi. Böylece ödenen cezalar iade edilecek. 

PAYLAŞ
  • 24.05.2023 16:51
  • Güncelleme: 24.05.2023 16:51
  • 98
Pandemide kesilen ve ödenen cezalar iade edilecek

3 Kasım 2022 tarihli Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un geçici 4'üncü maddesinde, Covid-19 tedbirleri kapsamında kesilen idari para cezalarının ilgililere tebliğ edilmemesinin, tebliğ edilenlerin tahsilinden vazgeçilmesinin öngörüldüğü, ilgilisi tarafından ödenenlerin ise iade edilmeyeceğinin hüküm altına alındığı yönünde yapılan düzenleme, Anayasa Mahkemesi’ne takıldı. Düzenlemede yer alan ‘ilgilisi tarafından ödenenlerin iade edilmeyeceği’ yönündeki hüküm itiraz üzerine iptal edildi. 

İptal başvurusunu inceleyen Yüksek Mahkeme, belirtilen kanunda yer alan ‘tahsil edilmiş olan idari para cezaları iade edilmez’ hükmünün Anayasa’ya aykırı olduğu yönünde karar verdi. 

Böylece, pandemide ödenen maske takma zorunluluğu ve diğer yasaklara ilişkin idari para cezalarını ödeyenlerin ödedikleri tutar geri iade edilecek.

GEÇTİĞİMİZ YIL SONU CEZALAR İPTAL EDİLMİŞTİ

Geçtiğimiz yılın sonlarında Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan tahsilat genel tebliğleri, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Tahsilat tebliğine göre, maske başta olmak üzere salgının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirlere uyulmaması nedeniyle 11 Mart 2020 ile 9 Kasım 2022 tarihleri arasında verilen para cezaları silindi. Buna göre, 9 Kasım 2022'den önce yapılmış ceza ödemelerinin iade edilmemesine karar verilmişti.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkan Yalçın: 'Millet, yerli ve milliden yana tavır koydu'

Başkan Yalçın: 'Millet, yerli ve milliden yana tavır koydu'

Havaalanında 2. tur için oylar atılıyor

Havaalanında 2. tur için oylar atılıyor

Fetö ve PKK'lılara operasyon: 14 gözaltı

Fetö ve PKK'lılara operasyon: 14 gözaltı

MHP milletvekillerinden Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

MHP milletvekillerinden Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

Husumetlisini bayıltan sanığa toplamda 4 yıl 7 ay hapis

Husumetlisini bayıltan sanığa toplamda 4 yıl 7 ay hapis

Başkan Büyükkılıç, öğrencilerle TOGG'u buluşturuyor

Başkan Büyükkılıç, öğrencilerle TOGG'u buluşturuyor

Çok Okunanlar
1
1972'de İdam edilen Kayserili genç

1972'de İdam edilen Kayserili genç

2
Kadın taksiciyi bıçak zoruyla gasp eden şahıs yakalandı

Kadın taksiciyi bıçak zoruyla gasp eden şahıs yakalandı

3
An İtibarıyla Kayseri CHP Mitingi

An İtibarıyla Kayseri CHP Mitingi

4
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'ye ne zaman gelecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri’ye ne zaman gelecek?

5
Muharrem İnce Kayseri'ye geliyor

Muharrem İnce Kayseri’ye geliyor

6
Kayseri'de bin kadınlı, dans, aerobik, zumba etkinliği tepki çekti

Kayseri'de bin kadınlı, dans, aerobik, zumba etkinliği tepki çekti

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TEM tarafından yapılan 2 farklı operasyonda 14 terör şüphelisi yakalandı

TEM tarafından yapılan 2 farklı operasyonda 14 terör şüphelisi yakalandı

İncesu Belediyesi morg ve gasilhane yapacak

İncesu Belediyesi morg ve gasilhane yapacak

DAHA FAZLA
Kayseri Şeker'den enerji yatırımı

Kayseri Şeker’den enerji yatırımı

Kahve Demlerken Kendinizi Barışta Gibi Hissedeceğiniz Altın Bilgiler 

Kahve Demlerken Kendinizi Barışta Gibi Hissedeceğiniz Altın Bilgiler 

Pandemide kesilen ve ödenen cezalar iade edilecek

Pandemide kesilen ve ödenen cezalar iade edilecek

Kayseri Şeker'den Dev Enerji Yatırımı

Kayseri Şeker'den Dev Enerji Yatırımı

AK Partili Özhaseki'den Özdağ'a: 'Bir kırmızı plakalı araç gösterdiler diye niye kendinden geçtin?'

AK Partili Özhaseki'den Özdağ'a: 'Bir kırmızı plakalı araç gösterdiler diye niye kendinden geçtin?'