'Pandemiden sonra motosiklet satışlarında artış oldu'

İşletmeci Mehmet Öz, son dönemde artan motosiklet satışları ve sektördeki değişimle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Öz, özellikle gençler arasında motosiklete olan ilginin arttığını vurgularken, sektördeki büyümenin pandemi sonrası hız kazandığını belirtti.

Kayseri’de vatandaşların yüzde 20’sinin motosiklet kullanıcısı olduğunu ifade eden İşletmeci Mehmet Öz, “Özellikle 2020 pandemiden sonra motosiklet sektöründe bir artış oldu. Bunun sebebi, insanların zevke, gezmeye, eğlenmeye daha fazla vakit ayırması. Bu nedenle motosiklet ve ATV sektöründe bir hareketlenme yaşandı. Her geçen gün satışlar artıyor ve akabinde araba fiyatlarının artması, yakıt maliyetlerinin artması, ÖTV'si, sigortası, muayenesi gibi giderlerin artmasıyla insanlar araba yerine daha çok motosiklete yöneldi. Ayrıca şehir içi trafik yoğunluğu da motosiklete yönelmenin bir başka sebebi oldu.Bu nedenle her geçen gün motosiklet sektöründe artışlar yaşanıyor. Örneğin, mağazaların sayısı arttı. 2020'li yıllarda Kayseri'de diyelim ki 10 tane motosiklet mağazası varken, bugün herhalde 50 civarında olmuştur. Kullanıcı sayısı da artıyor. 2020 öncesinde motosiklet kullananlar sadece kuryelerdi. Bugün eminim ki şehrin yüzde 10'u, yüzde 20'si motosiklet kullanıyor ve her geçen gün bu artış devam ediyor” diye konuştu.

‘ELEKTRİKLİ MOTORLAR TEKNOLOJİK OLARAK GELİŞECEK’

Elektrikli motorların gelişeceğini ifade eden İşletmeci Mehmet Öz, “Ortalama, bizim bünyemizde, elektrikli motorlarda fiyatlar 30 bin lira civarında başlıyor. Benzinli motorlarda ise ortalama 40-42 bin liradan başlayıp 200-300 bin liraya kadar çıkan fiyatlar var. Ancak ortalama bütçe olarak 30-40 bin liraya güzel bir motor alıp "ayağını yerden keser" tabiriyle kullanabilecekleri bir motorları olabilir. Bu motorların en büyük artısı, hem elektrikli hem de benzinli olan bu modelleri B ehliyeti kullanabiliyor. Sigortası yok, muayenesi 3 yıl sonra. Kısacası, masrafsız motorlar. Şu an için elektrikli motorlara da talep var, ancak tam bir geçiş yaşanmış değil. Tıpkı otomobilde olduğu gibi, insanlar elektrikliye tam olarak güvenemiyor. Ancak her geçen gün elektrikli motorlara olan talep artıyor, ama şu an için en çok talep benzinli motorlara. Önümüzdeki zamanlarda ise elektrikli motorların daha verimli ve teknolojik olarak gelişeceğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.

‘MOTOSİKLET KULLANICILARI EKİPMANLARIN EN İYİLERİNİ ALMALI’

Motosiklet kullanıcılarının kaliteli ekipmanları tercih etmeleri gerektiğini ifade eden İşletmeci Mehmet Öz, “Biz sektöre ilk girdiğimizde Kayseri'de sanki motosiklete binilmez gibi bir izlenim vardı, ama her geçen gün gencinden yaşlısına, iş insanlarına kadar herkes bir hobi olarak motosiklet binmek, almak ve kullanmak istiyor. Motosiklete binmek biraz daha özgürlük gibi düşünülüyor ve gerçekten de öyle. Üzerine binince özgür oluyorsun. Her geçen gün binen, bir daha inemiyor diyebiliriz. Biz şununla karşılaşıyoruz: Motorlar tabii ki ekonomik olduğu için, insanlar trafik polisinden ceza yememek için kask almak istiyor. Biz ise diyoruz ki, bu aynı otomobildeki lastiğe verdiğimiz önem gibi, can taşıyor. Bu da aynı şekilde, sadece polisten ceza yememek için değil, kendi sağlığın için, kafanı korumak için en iyi kaskları almalısın. Motordan daha önemli. Biz genellikle testlerden geçmiş, kaliteli markaları önermeye çalışıyoruz. Sonuçta insan sağlığı her şeyden önemli. Hem kaskın hem de diğer ekipmanların en iyilerini almalarını istiyoruz” ifadelerinde bulundu.