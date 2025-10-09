“Panik atak hayati tehlike değil, psikolojik bir durum”

Toplumda her geçen gün daha sık duyulan panik atak, beklenmedik bir anda ortaya çıkan yoğun korku, endişe ve fiziksel belirtilerle seyreden bir rahatsızlık olarak tanımlanıyor. Psikolog Ayhan Çay: “Panik atağın ölüm korkusuna benzer hisler yaratabiliyor ancak genellikle hayati bir tehlike taşımıyor. Panik atak sırasında kişide çarpıntı, terleme, nefes darlığı, göğüs sıkışması, baş dönmesi, titreme ve kontrolü kaybetme korkusu gibi belirtiler görülüyor. Genellikle birkaç dakika içinde en yüksek düzeye ulaşan atak, 10 ila 30 dakika arasında sona eriyor. Panik atak; genetik yatkınlık, stres, travmatik yaşantılar veya beyindeki kimyasal dengesizliklerden kaynaklanabiliyor. Kafein, alkol, uykusuzluk ve yoğun kaygı da atağı tetikleyebiliyor. Panik atak yaşayan kişilerin öncelikle bu durumun geçici olduğunu bilmesi gerekiyor. Derin nefes egzersizleri yapmak, bulunduğu ortamdan uzaklaşmadan sakinleşmeye çalışmak ve olumsuz düşünceleri fark edip yönlendirmek atak sürecini hafifletebiliyor. Düzenli egzersiz, sağlıklı beslenme ve yeterli uyku da panik atağın sıklığını azaltmada etkili yöntemler arasında. Panik atak belirtileri sıklaşırsa veya günlük yaşamı etkilemeye başlarsa, bir psikiyatri uzmanına başvurulmalı. Gerekli durumlarda ilaç tedavisi ve bilişsel davranışçı terapi gibi yöntemlerle olumlu sonuçlar alınabilir” ifadelerini kullandı.