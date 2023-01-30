Paraguay -Türkiye Dostluk Gurubu Başkanı Derlis Maidana Kapadokya'da

Paraguay-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Derlis Maidana ve Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Ceferino Adrian Valdez Peralta, Kapadokya bölgesinde gezi ve incelemelerde bulundu.

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  • 30.01.2023 16:12
  • Güncelleme: 30.01.2023 16:12
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Paraguay -Türkiye Dostluk Gurubu Başkanı Derlis Maidana Kapadokya'da
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Paraguay-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Derlis Maidana ve Paraguay’ın Ankara Büyükelçisi Ceferino Adrian Valdez Peralta, Kapadokya bölgesinde gezi ve incelemelerde bulundu.

UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Kapadokya bölgesini gezen Paraguay-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Derlis Maidana ve beraberindeki heyet, Kapadokya bölgesinin tarihi ve turistik yerlerini gezdi. Avanos ilçesinde çanak çömlek yapımını izleyen heyet daha sonra Göreme Açık Hava Müzesini ve Uçhisar Kalesini gezdi. Paraguay-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Derlis Maidana yaptığı açıklamada Türkiye ile Paraguay arasındaki dostluk ve ticari iş birliğinin artarak devam ettiğini söyledi. Maidana; “Geçen yıl Temmuz ayında Türkiye heyetini Paraguay’da ağırladık. Biz de kültür ve tarihi değerleri ile medeniyetin beşiği olan Kapadokya’ya geldik. İki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmeye yönelik çalışmalara devam etmeliyiz. İki ülke arasında daha fazla entegrasyon olmasını sağlamayı istiyoruz” şeklinde konuştu.

Paraguay heyetine AK Parti Nevşehir Milletvekili ve Türkiye - Paraguay Dostluk Grubu Başkanı Yücel Menekşe eşlik etti.

İHA

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