Paraguay-Türkiye diplomatik ilişkilerinin 70. yıldönümü Kapadokya'da kutlandı

Paraguay-Türkiye diplomatik ilişkisinin 70. yıldönümü ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı dolayısıyla Paraguay Büyükelçiliği tarafından Nevşehir'de kutlama kokteyli düzenlendi. Kokteyle 11 ülkenin büyükelçisi de katıldı.

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  • 19.09.2023 22:34
  • Güncelleme: 19.09.2023 22:34
Paraguay-Türkiye diplomatik ilişkilerinin 70. yıldönümü Kapadokya'da kutlandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Paraguay-Türkiye diplomatik ilişkisinin 70. yıldönümü ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı dolayısıyla Paraguay Büyükelçiliği tarafından Nevşehir’de kutlama kokteyli düzenlendi. Kokteyle 11 ülkenin büyükelçisi de katıldı.

Ürgüp ilçesinde Paraguay Ankara Büyükelçisi Ceferino Adrian Valdez Peralta’nın ev sahipliğinde düzenlenen kokteyle Lübnan, Costa Rica, Karadağ, Ekvator, Meksika, Guatemala, Dominik Cumhuriyeti, Arjantin, El Salvador, Uruguay ve Peru büyükelçilerinin yanı sıra büyükelçilik çalışanları, fahri konsoloslar ve çok sayıda davetli katıldı.

Kokteyl iki ülkenin milli marşların çalınmasından sonra etkinlikte konuşan Paraguay Ankara Büyükelçisi Ceferino Adrian Valdez Peralta, "Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılını kutlamak için bugün burada bir araya geldik. Bu kutlama gecesinde Paraguay Dışişleri Bakanlığının kuruluşunun 500. yılı ve Paraguay ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 70. yıldönümünü de kutluyoruz. Diplomatik ilişkiler, kuruluşundan itibaren, diplomatik dostluk, iş birliği, kongre üye değişimi ayrıca ticari ve ekonomik konulardaki bağlarımız büyük bir dinamizm kazandı” dedi.

Büyükelçi Peralta, "Büyükelçiliğim, ailem ve torunlarım da dahil olmak üzere Kapadokya’ya karşı güçlü bir sevgim var. Nisan ayında Kapadokya Üniversitesi ile eğitim iş birliği imzalandı. Ayrıca Nevşehir’in Ürgüp ilçesi ile Paraguay’ın bir şehri ile kardeş şehir çalışmalarımız da devam ediyor. Paraguay ve Türkiye dost kalmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.

İHA

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