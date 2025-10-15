Paralimpik yüzücü İbrahim engel tanımadı, 25 madalya kazandı



KAYSERİ (1HA-ÖZEL)- Bedensel engeline rağmen lisanslı olarak yüzen 13 yaşındaki İbrahim Akbulut, Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçme Yarışları’ndan 15’i altın olmak üzere 25 madalya kazandı. Hedefi ise dünya şampiyonu olmak.

İki yıl öncesi yüzme eğitimi almaya başlayan, suya karşı olan korkusunu azimli çalışmalarının ardından aşmasıyla sporcu lisansını alan 13 yaşındaki İbrahim Akbulut, engellere meydan okudu. Genç sporcu katılmış olduğu Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçme Yarışları’ndan 25 madalya kazandı.

“İBRAHİM, AZMİ SAYESİNDE ÇOK YOL KAT ETTİ”

Suya karşı olan fobisini yenmek adına birçok çalışma gerçekleştirdiğini ve sonrasında yarışmalara karşı düzenli bir şekilde teknik aşamalardan geçtiğini ifade eden Antrenör Safiye Kayabal, “Antrenmanlarda gerek hırsı gerekse de azmiyle sportif disiplini çok kuvvetliydi. Bu sayede çeşitli başarılara imza attı. 2 yıl içerisinde S2 kategorisinde katılmış olduğu yarışmalardan 15 altın, 4 gümüş ve 6 bronz madalya ile döndü. İbrahim’in azmi kendisini bu seviyelere kadar getirdi” dedi.

Başarısını azmine borçlu olduğunu ifade eden Yüzücü İbrahim Akbulut ise, “Yeri geldi acı, ağrı içerisinde çalıştım ancak azmim sayesinde bu evreleri aştım. Asıl hedefim ise dünya şampiyonu olmak” dedi.

İbrahim’in ailesi anne Neriman ve baba Ferdi Akbulut ise bu süreç içerisinde çocuklarını sonuna dek destekleyeceklerini dile getirdi.