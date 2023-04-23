Paramotor, kalkıştan hemen sonra düştü
Kayseri'nin Talas ilçesinde iki kişinin bulunduğu paramotor düştü. Kazada yaralanan olmadı.
- 23.04.2023 18:10
- Güncelleme: 24.04.2023 10:03
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Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayseri’nin Talas ilçesinde iki kişinin bulunduğu paramotor düştü. Kazada yaralanan olmadı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Akçakaya Mahallesi’nde içinde 2 kişi bulunan paramotor, kalkıştan hemen sonra düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, paramotor ise incelemelerin ardından bulunduğu yerden kaldırıldı.
İHA
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