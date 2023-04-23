Kayseri’nin Talas ilçesinde iki kişinin bulunduğu paramotor düştü. Kazada yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Akçakaya Mahallesi’nde içinde 2 kişi bulunan paramotor, kalkıştan hemen sonra düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, paramotor ise incelemelerin ardından bulunduğu yerden kaldırıldı.