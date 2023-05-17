Paraşüt Alanı 19 Mayıs'a hazırlanıyor

Talas Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için yine birbirinden özel programlar hazırladı. Yamaç Paraşütü İniş Alanında gündüz sahne gösterileriyle konserler gerçekleştirilecek, akşam fener ateşi ile Vosvos araçların ilçe turu etkinliklere renk katacak.

Her yıl 19 Mayıs’ı düzenlediği etkinliklerle farkı kılan Talas Belediyesi, bu sene de birbirinden özel gösterilerle bayramı doyasıya yaşatacak.

Etkinlikler çerçevesinde 19 Mayıs Cuma günü Yamaç Paraşütü İniş Alanı gün boyu birbirinden farklı gösterilere sahne olacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayacak program, Atatürk’ü Samsun’a götüren Bandırma Vapurunun Kayseri Zincidereli Kaptanı İsmail Hakkı Durusu için hazırlanan belgesel gösterimiyle devam edecek. Birbirinden özel sahne gösterilerinin yer alacağı programda, Ahsen-Aksel ikilisi ile Ozi Sanat Okulu muhteşem bir konser verecek. Bunların yanı sıra Talas Belediyesi Sporcu Okulu ile Talas İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünün badminton, okçuluk, cimnastik, masa tenisi, basketbol oyunları da programı renklendirecek.

Kutlamaların akşam bölümünde ise Talas Belediyesi önünde fener ateşi yakılacak. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, üstü açık gezi otobüsüyle ilçe turuna çıkarak marşlar ve şarkılar eşliğinde vatandaşların bayramını kutlayacak. Bu konvoya Vosvos araçlar da eşlik ederek kutlamalara renk katacak.