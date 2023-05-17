Paraşüt Alanı 19 Mayıs'a hazırlanıyor

Talas Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için yine birbirinden özel programlar hazırladı. Yamaç Paraşütü İniş Alanında gündüz sahne gösterileriyle konserler gerçekleştirilecek, akşam fener ateşi ile Vosvos araçların ilçe turu etkinliklere renk katacak.

PAYLAŞ
  • 17.05.2023 11:31
  • Güncelleme: 17.05.2023 14:14
  • 63
Paraşüt Alanı 19 Mayıs'a hazırlanıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için yine birbirinden özel programlar hazırladı. Yamaç Paraşütü İniş Alanında gündüz sahne gösterileriyle konserler gerçekleştirilecek, akşam fener ateşi ile Vosvos araçların ilçe turu etkinliklere renk katacak.

Her yıl 19 Mayıs’ı düzenlediği etkinliklerle farkı kılan Talas Belediyesi, bu sene de birbirinden özel gösterilerle bayramı doyasıya yaşatacak.

Etkinlikler çerçevesinde 19 Mayıs Cuma günü Yamaç Paraşütü İniş Alanı gün boyu birbirinden farklı gösterilere sahne olacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayacak program, Atatürk’ü Samsun’a götüren Bandırma Vapurunun Kayseri Zincidereli Kaptanı İsmail Hakkı Durusu için hazırlanan belgesel gösterimiyle devam edecek. Birbirinden özel sahne gösterilerinin yer alacağı programda, Ahsen-Aksel ikilisi ile Ozi Sanat Okulu muhteşem bir konser verecek. Bunların yanı sıra Talas Belediyesi Sporcu Okulu ile Talas İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünün badminton, okçuluk, cimnastik, masa tenisi, basketbol oyunları da programı renklendirecek.

Kutlamaların akşam bölümünde ise Talas Belediyesi önünde fener ateşi yakılacak. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, üstü açık gezi otobüsüyle ilçe turuna çıkarak marşlar ve şarkılar eşliğinde vatandaşların bayramını kutlayacak. Bu konvoya Vosvos araçlar da eşlik ederek kutlamalara renk katacak.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri Üniversitesi 5 Yaşında

Kayseri Üniversitesi 5 Yaşında

Gençlerden 100 metrelik dev Türk Bayrağı

Gençlerden 100 metrelik dev Türk Bayrağı

TFF'den Kayserispor'a ziyaret

TFF'den Kayserispor'a ziyaret

İstikbal'de yılın değişim kampanyası

İstikbal'de yılın değişim kampanyası

Melikgazi'den, sıfır atık eğitimi

Melikgazi'den, sıfır atık eğitimi

Sattıkları aracı yedek anahtarı ile çalan oto fareleri yakalandı

Sattıkları aracı yedek anahtarı ile çalan oto fareleri yakalandı

Çok Okunanlar
1
1972'de İdam edilen Kayserili genç

1972'de İdam edilen Kayserili genç

2
Kadın taksiciyi bıçak zoruyla gasp eden şahıs yakalandı

Kadın taksiciyi bıçak zoruyla gasp eden şahıs yakalandı

3
An İtibarıyla Kayseri CHP Mitingi

An İtibarıyla Kayseri CHP Mitingi

4
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'ye ne zaman gelecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri’ye ne zaman gelecek?

5
Bakan Akar ile Başkan Büyükkılıç, bayramlaşma programlarına TOGG ile katıldı

Bakan Akar ile Başkan Büyükkılıç, bayramlaşma programlarına TOGG ile katıldı

6
Develi Kaymakamlığına Enes Emircan Buyuran görevlendirildi

Develi Kaymakamlığına Enes Emircan Buyuran görevlendirildi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bayramhacı Mahallesi sit alanı ilan edildi

Bayramhacı Mahallesi sit alanı ilan edildi

Hakkında 15 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı

Hakkında 15 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı

DAHA FAZLA
'Muhalefetin İntiharı'

'Muhalefetin İntiharı'

Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı

Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı

Ücretsiz kombi için Büyükkılıç'a teşekkür

Ücretsiz kombi için Büyükkılıç'a teşekkür

Uyuşturucu tacirleri 3 kg uyuşturucu ve 5 silahla ele geçirildi

Uyuşturucu tacirleri 3 kg uyuşturucu ve 5 silahla ele geçirildi

CHP Kayseri'de oyunu yüzde 5 arttırdı

CHP Kayseri'de oyunu yüzde 5 arttırdı