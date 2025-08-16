Paraşüt İpi Düğümlendi, Pilot Dağ Yamacına Zorunlu İniş Yaptı

Edinilen bilgiye göre, Ali Dağı’ndan yolcusuyla birlikte havalanan Emin Gürpınar yönetimindeki paraşütün sol kumanda ipi, kalkıştan kısa süre sonra düğümlendi. Havada yaşanan bu teknik sorun üzerine pilot Gürpınar, sakinliğini koruyarak durumu yolcusuna aktardı.

Düğümlenen ipi açmak için havada bir süre mücadele eden Gürpınar, başarılı olamayınca kalkış yaptığı dağ yamacına kontrollü bir şekilde iniş yaptı. Olay sırasında herhangi bir yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, pilotun soğukkanlı tavrı ve kontrollü inişi dikkat çekti. Görgü tanıkları, pilotun profesyonel yaklaşımı sayesinde olası bir facianın önüne geçildiğini ifade etti.

Yetkililer, olayla ilgili herhangi bir soruşturma başlatılmadığını ve uçuşun gerekli güvenlik önlemleriyle gerçekleştirildiğini bildirdi.