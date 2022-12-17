Paraşütçü inişe geçtiği sırada 20 metre yükseklikten böyle düştü

Kayseri'nin Talas ilçesinde yamaç paraşütü yapan bir kişi, inişe geçtiği sırada yaklaşık 20 metre yükseklikten düştü. Paraşütçünün düşme anı saniye saniye amatör kamera tarafından kaydedildi.

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  • 17.12.2022 20:03
  • Güncelleme: 18.12.2022 09:36
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Paraşütçü inişe geçtiği sırada 20 metre yükseklikten böyle düştü
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Talas ilçesinde yamaç paraşütü yapan bir kişi, inişe geçtiği sırada yaklaşık 20 metre yükseklikten düştü. Paraşütçünün düşme anı saniye saniye amatör kamera tarafından kaydedildi.

İlçede bulunan Ali Dağı’ndan yamaç paraşütü ile atlayış yapan bir paraşütçü, Paraşüt İndirme Alanı’na inişe geçtiği sırada düştü. Yaklaşık 20 metre yükseklikten sert bir şekilde zemine düşen paraşütçüyü gören çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan paraşütçüyü ambulansla hastaneye kaldırdı. Paraşütçünün düşme anı, amatör kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

İHA

Kayseri Gündem
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