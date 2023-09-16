Paraşütte sözleşme imzaladı

Türkiye, transfer döneminin son gününde yapılacak transferleri takip ederken Kayseri'de ilginç bir imza gerçekleştirildi.

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  • 16.09.2023 10:54
  • Güncelleme: 16.09.2023 13:13
Paraşütte sözleşme imzaladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Türkiye, transfer döneminin son gününde yapılacak transferleri takip ederken Kayseri’de ilginç bir imza gerçekleştirildi.

Kayseri 1. Amatör küme takımlarından Kayseri Futbol Academy ilginç bir transfer gerçekleştirdi. Mavi-beyazlı takımın Asbaşkanı Kubilay Babacan; amatör futbolcu ve aynı zamanda yamaç paraşütü pilotu olan Furkan Koçak’ın transferini kamuoyuna ilginç bir şekilde duyurdu.

Kubilay Babacan, yeni transferleri Furkan Koçak’a gökyüzünde imza attırdı. Bu imza sosyal paylaşım sitelerinde izlenme rekoru kırmaya namzet hale geldi.

İHA

Kayseri Gündem
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