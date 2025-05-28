Parçalanmış Aileler İçin Çözüm Arayışları: Kayseri'de Panel Düzenleniyor

Eğitimci Ömer Faruk Akkoyun'un moderatörlüğünde gerçekleşecek olan panelde, parçalanmış ailelerin karşılaştığı sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm yolları ele alınacak.

Panelde konuşmacı olarak Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Tutar, Erciyes Üniversitesi'nden Dr. Mustafa Atak, Kayseri İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdüresi Arzu Çıngır ve Müftülük Vaizesi Ayşe Üzüm yer alacak.

Bu etkinlik, aile yapısının güçlendirilmesi ve toplumsal sorunların çözümüne katkı sağlamak amacıyla önemli bir platform sunacak. Tüm ilgililer davetlidir.