'Parfümün kalıcılık oranı tenden tene değişir'

Parfüm, aromatik kimyasallar ve esans yağlarının karışımlarından, birçok tondan hoş koku ve kozmetik için kullanılıyor. Parfümcü Anıl Demirci, yaz kokuları ve parfümün kalıcılığı hakkında konuştu. Demirci, “Gurbetçilerin geldiği şu dönemde odunsu ve vanilyalı kokuları çok satıyoruz. Kişisel olarak da herkesin teni fereshi, okyanusu kaldırmıyor olabiliyor. Bazı tenler odunsu notalarda çok güzel oluyor. O yüzden kalıcılık oranları da tenden tene değişiyor. Sektörün verdiği tecrübeden dolayı ten rengine göre direkt seçebiliyoruz. Sizde güzel kokan bir koku bende güzel kokmayabilir. Veya bende güzel kokan bir koku sizde o kadar kaliteli durmayabilir. Bu ten rengiyle alakalı. Dışarıda gezmek, dolaşmak ve dışarıda güneşe maruz kalma kalıcılık oranlarını değiştirir” ifadelerinde bulundu.

Yaz döneminde kadınların ve erkeklerin en çok tercih edilen kokulardan bahseden Demirci, şöyle konuştu: “Yaz döneminde daha çok tercih edilen kokular; fresh, çiçeksi, aromatik ve oryantal kokular daha çok tercih ediliyor. Unisex kokuları erkek de kadın da kullanabiliyor. Ama erkek kadın ayrımı yapıyoruz. Çünkü bazı kokular erkeksi, bazı kokular da kadınsı kokular. Kadınların daha çok notası çiçeksi notalar. Beyaz, kırmızı çiçekler. Biraz daha oryantal kokular. Ayrıca kadınların tercih ettiği yazlık baharatlı kokular. Erkeklerin tercih ettiği ise; yazlık fresh kokular. Okyanus ve marina gibi.”