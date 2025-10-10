Paris'te Diplomasi ve İşbirliği Temasları: Hulusi Akar'dan Fransa'da Yoğun Görüşme Trafiği

Ziyaret çerçevesinde, Filistin Barış Planı görüşmelerine katılmak üzere Paris’te bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile kısa bir görüşme yapan Akar, Gazze’de kalıcı ateşkesin bir an önce sağlanması gerektiğini vurguladı. Görüşmede ayrıca Türkiye-Fransa ilişkilerinin iki ülke yararına geliştirilmesi yönündeki temenniler dile getirildi.

Akar, Paris UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Gülnur Aybet ile yaptığı görüşmede kültürel mirasın korunması ve uluslararası işbirliği konularını ele aldı. Görüşmede, Türkiye’nin kültürel değerlerinin uluslararası platformlarda daha etkin şekilde temsil edilmesi yönünde fikir alışverişinde bulunuldu.

Paris OECD Daimi Temsilcisi Büyükelçi Esen Altuğ ile yapılan görüşmede ise Türkiye’nin uluslararası ekonomik işbirliği ve kalkınma hedefleri doğrultusunda yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Akar, Türkiye’nin küresel ekonomik yapılarla uyumlu kalkınma politikalarına verdiği önemi vurguladı.

Hulusi Akar’ın Paris temasları, Türkiye’nin uluslararası alandaki diplomatik ve ekonomik işbirliği çabalarının bir yansıması olarak dikkat çekti.