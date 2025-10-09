Paris’te Savunma Diplomasisi: Hulusi Akar’dan Fransa’da Kritik Temaslar

Akar, Fransa Senatosu Dışişleri, Savunma ve Silahlı Kuvvetler Komisyonu Başkanı Cédric Perrin ile Ukrayna’daki savaşın seyri, Orta Doğu’daki son gelişmeler ve iki ülke arasında savunma alanında iş birliği olanaklarını ele aldı. Görüşmenin verimli geçtiğini belirten Akar, bölgesel güvenliğin güçlendirilmesine yönelik ortak yaklaşımların önemine dikkat çekti.

Fransa Ulusal Meclisi Fransa–Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Jean-Louis Roumegas ile yapılan görüşmede ise iki ülke ilişkileri, bölgesel iş birliği ve parlamentolar arası diyaloğun derinleştirilmesi konularında fikir alışverişinde bulunuldu.

Ulusal Meclis Milli Savunma ve Silahlı Kuvvetler Komisyonu Başkanı Jean-Michel Jacques ile gerçekleştirilen görüşmede ise bölgesel barış ve istikrara katkı sunacak ortak adımlar değerlendirildi. Akar, bu temasların Türkiye-Fransa ilişkilerinin daha sağlam bir zemine oturmasına katkı sağlayacağını vurguladı.