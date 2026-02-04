Paris'ten gelen heyetin Erciyes hayranlığı

Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış kadim kent Kayseri’nin değerlerine sahip çıkan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın vizyoner yönetimiyle kültür, turizm ve tanıtım alanındaki çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen uluslararası tanıtım programlarıyla Kayseri’nin doğal, kültürel ve gastronomik zenginlikleri dünya kamuoyuna tanıtılmaya devam ediyor.

Erciyes, Uluslararası Misafirlerini Büyüledi

Türkiye’nin Paris Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri Fatma Özsoy öncülüğünde Kayseri’ye gelen heyette; gazeteciler Gegout Salome Algıabonı, Talık Lolaw Ladıslawalucıe ile sosyal medyada geniş kitlelere hitap eden influencerlar Hoet Indıana, Rıchter Epgryffon Jenny Stephanı Emyrıamfrıda, Raffestın Solene, Mussler Chloe Emarıne Cyrıl, Jalou Valentıne Laurence Florence ve Ifı Lısacecılec yer aldı.

Heyet, “Dünyanın En İyi Kayak Merkezleri” listesinde yer alan Erciyes Kayak Merkezi’nde kayak yaparak bol bol fotoğraf ve video çekimleri gerçekleştirdi. 112 kilometrelik 41 kayak pisti ve 19 mekanik tesisiyle Türkiye’nin en donanımlı kayak merkezlerinden biri olan Erciyes, katılımcılardan tam not aldı. Uluslararası misafirler, Erciyes’in hem sportif altyapısından hem de doğal güzelliklerinden duydukları hayranlığı dile getirdi.

Kayseri Mutfağının Yıldızı: Yağlama

Program kapsamında kentin gastronomi değerlerine de özel önem verildi. Parisli gazeteci ve influencerlar, Kayseri mutfağının gelişimi ve tanıtımı amacıyla Kayseri Mutfak Sanatları Merkezi’nde düzenlenen Kayseri Yağlaması workshopuna katıldı.

Parisli Misafirler, Yağlamaya Hayran Kaldı

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde yer alan ve kentin gastronomi vizyonunun simgelerinden biri haline gelen Mutfak Sanatları Merkezi’nde, Kayseri Mutfak Akademisi’nde önlüklerini giyen Fransız misafirler, usta şefler eşliğinde yağlama yaptı. İncecik açılan hamuru, kıvamında kıymalı harcı ve kat kat lezzetiyle Kayseri yağlaması, katılımcılardan büyük beğeni topladı. Misafirler, bu özgün lezzetin Kayseri’nin gastronomi kimliğini yansıtan önemli bir değer olduğunu vurguladı.

Başkan Büyükkılıç, Uluslararası Heyetle Bir Araya Geldi

Öte yandan, Ev Sahibi Türkiye – Yüzyılın Konut Projesi 500 Bin Sosyal Konut Kampanyası Kayseri İli Kura Çekiliş Töreni için kente gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Burak Demiralp ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Mutfak Sanatları Merkezi’nde Paris Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşavirliği heyetiyle bir araya geldi.

Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada, Kayseri’nin tarihi, kültürel ve turistik değerleri üzerine sohbet edildi. Bakan Yardımcısı Burak Demiralp, şehirlerin tarihini, kültürünü ve mutfağını tanıtmanın önemine dikkat çekerek, Kayseri’nin bu alandaki çalışmalarından dolayı Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkür etti.