Park halinde otomobilin altında ezilen köpeğe şefkat eli

Kırşehir'de, bir sürücü park halinde iken otomobilin altına yatan ve ezilen köpeğin tedavisini yaptırdı.

PAYLAŞ
  • 15.11.2022 15:04
  • Güncelleme: 15.11.2022 15:04
Park halinde otomobilin altında ezilen köpeğe şefkat eli
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kırşehir’de, bir sürücü park halinde iken otomobilin altına yatan ve ezilen köpeğin tedavisini yaptırdı.

Ezilen ve ayağı kırılan köpeğe şefkat gösteren Kırşehirli internet yayıncısı Abdurrahman Akaröz, otomobilin altında olan köpeği fark etmediğini, hayvanın ayağının otomobil hareket edince kırıldığını ifade etti. Akaröz, "Gece saatlerinde park halindeki otomobilimi aldıktan sonra köpeği fark ettim. Hiç düşünmeden veteriner hekimi arayarak tedavisini uygulattım. Ameliyat olması ve köpeğin ayağına platin takılması gerektiğini söylediler. Tedavi süreci boyunca hayvanın sağlığına kavuşması için gereken neyse yapacağım" dedi.

"Sokak hayvanlarına duyarlı olun"

Ezdikten sonra köpeği bırakmadan veterinerle bağlantı kuran Abdurrahman Akaröz’ün davranışının toplumda örnek olması gerektiğini ve ’sokak hayvanı ne olursa olsun’ deyip geçmemenin hayvan sağlığı için de büyük önem arz ettiğini anlatan Veteriner Hekim Ali Yeşilyurt ise; "Duyarlı vatandaş farkında olmadan köpeğin üzerinden geçerek ayağının çatlamasına neden olmuş. Gece saatlerinde köpek kliniğe sevk edildi. Gerekli müdahaleler yapıldı. Sokak hayvanlarına karşı duyarlı olmalıyız. Hayvanları sokak ortasında bırakmak yerine hemen kliniğe getirsinler. Bunun herhangi bir ücreti yok. Sigorta şirketleri gerekli masrafları karşılıyor" diye konuştu.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Tarihi eserleri satamadan yakalandı

Tarihi eserleri satamadan yakalandı

Başkan Büyükkılıç'a ulaşım sunumu

Başkan Büyükkılıç'a ulaşım sunumu

Bünyan'a seyir terası yapılacak

Bünyan’a seyir terası yapılacak

Motorinden sonra benzine de indirim bekleniyor

Motorinden sonra benzine de indirim bekleniyor

Başkan Büyükkılıç: 'Bünyan'ımıza 6 Milyon TL'lik Seyir Terası Yapılıyor'

Başkan Büyükkılıç: 'Bünyan'ımıza 6 Milyon TL'lik Seyir Terası Yapılıyor'

Talas'taki okullarda ara tatil temizliği

Talas'taki okullarda ara tatil temizliği

Çok Okunanlar
1
Kayserispor, Sivas Belediye hazırlıklarına başladı

Kayserispor, Sivas Belediye hazırlıklarına başladı

2
Bin 200 minik öğrenci ile '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri'

Bin 200 minik öğrenci ile '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri'

3
Kayseri polisi 8 ay takip etti, FETÖ'nün finansmanını çökertti

Kayseri polisi 8 ay takip etti, FETÖ'nün finansmanını çökertti

4
Hukukçu Çetin: Dezenformasyon Yasası, doğru işletilmezse sıkıntı doğurabilir

Hukukçu Çetin: Dezenformasyon Yasası, doğru işletilmezse sıkıntı doğurabilir

5
Hititlere ait saray ve tapınak kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor

Hititlere ait saray ve tapınak kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor

6
Hacılar'daki köpek vahşetiyle ilgili belediye ve valilik tazminata çarptırıldı

Hacılar'daki köpek vahşetiyle ilgili belediye ve valilik tazminata çarptırıldı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kapalıkale Taraftar grubundan uyarı

Kapalıkale Taraftar grubundan uyarı

Silahlı kavgada 1'i ağır 2 yaralı

Silahlı kavgada 1’i ağır 2 yaralı

DAHA FAZLA
TOBB ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden Bünyan'a yeni okul

TOBB ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden Bünyan'a yeni okul

Kocasinan Belediyesi'nden soğuk havalarda sıcacık destek

Kocasinan Belediyesi'nden soğuk havalarda sıcacık destek

Kayseri Şeker 1. Amatör Küme'de 3 takım namağlup

Kayseri Şeker 1. Amatör Küme'de 3 takım namağlup

KOAH'ın en büyük sorumlusu, sigara

KOAH'ın en büyük sorumlusu, sigara

Uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı