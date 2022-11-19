Park Halindeki Araçtan Uyuşturucu ve Tabanca Çıktı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerince, durumundan şüphelenilen park halindeki araçta yapılan aramalarda bir miktar uyuşrurucu madde ile kurusıkı tabanca ele geçirildi.

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  • 19.11.2022 19:48
  • Güncelleme: 19.11.2022 20:03
Park Halindeki Araçtan Uyuşturucu ve Tabanca Çıktı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerince, durumundan şüphelenilen park halindeki araçta yapılan aramalarda bir miktar uyuşrurucu madde ile kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, Battalgazi Mahallesinde bulunan Bit Pazarı yanındaki boş arazide park halindeki araçtan şüphelendi. Ekiplerce araçta yapılan aramalarda kurusıkı tabanca ile 1,78 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayla ilgili araç sürücüsü F.Z. gözaltına alınırken soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

İHA

Kayseri Gündem
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