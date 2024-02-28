Park halindeki otomobil cayır cayır yandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde park halindeki araçta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Park halindeki otomobil cayır cayır yandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde park halindeki araçta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Alparslan Mahallesi Bahar Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, park halinde bulunan 38 AHU 208 plakalı Opel marka araçta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm aracı sardı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Çıkan yangın kısa sürede söndürülürken, aracın yanında bulunan iki otomobilde maddi hasar oluştu.

Park halindeki otomobil cayır cayır yandı
Park halindeki otomobil cayır cayır yandı
Park halindeki otomobil cayır cayır yandı
Park halindeki otomobil cayır cayır yandı
İHA
Kayseri Gündem

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