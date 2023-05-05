Park halindeki otomobilde patlama: 3 yaralı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde patlama meydana gelen park halindeki otomobilin içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yenimahalle 34. Sokak üzerinde park halinde bulunan 34 FLC 756 otomobilde iddiaya göre patlama meydana geldi. Patlamada otomobil içerisinde bulunan 3 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralanan 3 kişiyi olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Ekipler patlamanın neden meydana geldiği ile ilgili çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.