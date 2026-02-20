Park ve Bahçelerde Kış Bakımı

Modern parklar ile Kocasinan’ı yeşile bürünmüş farklı bir kent hâline getirdiklerini söyleyen Başkan Çolakbayrakdar, doğa ile tarihin bir arada yaşandığı, eşsiz güzellikleri içinde barındıran Kocasinan’a yakışan yaşam alanları inşa ederek vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmeye devam ettiklerini ifade etti.

Mevcut parkların yanı sıra yeni parklara büyük önem verdiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Çocuk ve yetişkinlerin günlük yaşamının bir parçası olan, aktif olarak kullanılan alanların bakımını sağlıyoruz. Mevcut parkların bakım ve onarım çalışmalarının yanı sıra ilçeye yeni ve farklı yeşil alanlar kazandırarak sosyal alanların sayısını artırıyoruz. Bu çerçevede, mevsim şartları elverdiğince sahada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeni yaptığımız parkların yanında mevcut parklarımızın bakımı, rehabilitasyonu ve eksiklerin giderilmesi de aynı hızla devam eden çalışmalarımız arasındadır. Mevcut parkların onarılması veya tadilata ihtiyacı olan fiziki yapıların iyileştirilmesi için Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz ekipleri tarafından çalışmalar yoğun bir şekilde devam etmektedir. Kocasinan’ın her bir bölgesinde ihtiyaçların birer birer giderilmesi ve vatandaşlarımızın daha güzel bir çevrede yaşayabilmeleri için bütün ekiplerimizle sahada çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Bütün gayretimiz, çabamız bölge sakinlerine daha mutlu olacakları bir ortam hazırlamak ve daha çevreci yaklaşımlarla onlara hizmet edebilmektir.” ifadelerine yer verdi.

Daha güzel yarınlar için çalıştıklarına değinen Başkan Çolakbayrakdar, “Yaşamak ve yaşatmak için sloganımızda sıklıkla belirttiğimiz gibi, daha çevreci ve daha yeşil bir Kocasinan için çalışmalarımız aralıksız devam edecektir.” diyerek sözlerini noktaladı.