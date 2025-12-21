Parka zarar veren 2 çocuk yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerince, ateş yakıp çevreye rahatsızlık verilmesi üzerine şahısların suça sürüklenen M.E. (15) ve M.Y (17) olduğu tespit edildi. Suça sürüklenen çocuklar olay mahalinde ekiplerce yakalanarak, suça sürüklenen çocuklar ve aileleri hakkında gerekli adli/idari işlemler başlatıldı.

Parka zarar veren 2 çocuk yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekiplerince; “Hürriyet Bıldırcın Parkında ateş yakıyor, çevreye zarar veriyorlar” konulu paylaşım ile ilgili olarak yapılan çalışmalar neticesinde; bahse konu olayı gerçekleştirdiği tespit edilen M.E. (15) ve M.Y (17)  isimli suça sürüklenen çocuklar olay mahalinde ekiplerce yakalanarak, suça sürüklenen çocuklar ve aileleri hakkında gerekli adli/idari işlemler başlatıldı.

