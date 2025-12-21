Parka zarar veren 2 çocuk yakalandı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekiplerince; “Hürriyet Bıldırcın Parkında ateş yakıyor, çevreye zarar veriyorlar” konulu paylaşım ile ilgili olarak yapılan çalışmalar neticesinde; bahse konu olayı gerçekleştirdiği tespit edilen M.E. (15) ve M.Y (17) isimli suça sürüklenen çocuklar olay mahalinde ekiplerce yakalanarak, suça sürüklenen çocuklar ve aileleri hakkında gerekli adli/idari işlemler başlatıldı.