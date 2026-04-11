Parkinson'un belirtileri nelerdir?

Mehmet AKCAN
11 Nisan Dünya Parkinson Hastalığı Günü, toplumsal farkındalığı arttırmayı ve erken tanının önemini vurgulamayı amaçlamaktadır. Parkinson; insan beynindeki hareket merkezini denetleyen sistemde meydana gelen dopamin eksikliği nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Genellikle 50 yaş ve üzeri kişilerde görülen nörolojik bir hastalıktır. Parkinson hastalığının belirtileri ise şunlardır: Ellerde titreme, hareketlerde yavaşlama, kaslarda gerginlik ve hareket kısıtlığı, yüz ifadesinin değişmesi (sabit bakma, gözleri kırpmama), duruşta dengesizlik (kambur duruş) ve el yazısının küçülmesi en sık rastlanan belirtiler arasındadır.

