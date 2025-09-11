Parkta Borç Hesaplaşması: Bıçaklı Saldırı Kamerada

Yenidoğan Mahallesi Mevsim Caddesi’ndeki bir parkta yaşanan olayda, iki kişi arasında başlayan sözlü atışma kısa sürede fiziksel kavgaya dönüştü. İddiaya göre, S.İ. isimli şahıs yanında taşıdığı bıçakla E.E.Ü.’ye saldırarak bacağından yaraladı.

Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı E.E.Ü., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Saldırgan S.İ. ve yanında bulunan iki kişi ise kısa sürede polis tarafından yakalandı.

Parkta yaşanan anlar çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, tartışmanın tırmanışı ve bıçaklı saldırı açıkça görülüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.