Parkta çocukların tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü: 2 yaralı

Olay Turgut Reis Mahallesi Turgut Reis Caddesi üzerinde bulunan bir parkta meydana geldi. K.Y. (16) ve M.Y. (16) ile A.D. (17) arasında henüz bilinmeye bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu A.D. yanında bulunan bıçakla K.Y.’yi bacağından, M.Y.’yi de darp ederek yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Olay sonrası kaçan şüpheli A.D. suç aletiyle birlikte yakalandı.