Parkta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Olay saat 22.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Beyazşehir Mahallesi Osman Özcan Caddesi üzerinde bulunan bir parkta meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan 2 grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonucu bir kişi bacağına isabet ettiği saçmalar nedeniyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdehale ettiği yaralı ambulansla hastaneye kaldırdı. Olay yerinden kaçan 5 şüpheliden 2’si yakalanırken, 3’ünü yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.