Parkta kamelya yakan 3 çocuk yakalandı
Kayseri'de polis ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar sonucunda parkta kamelya yaktığı tespit edilen 3 çocuk yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kocasinan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin Kadir Has Kongre Merkezi yakınındaki parkta kamelya yakılması ihbarı üzerine yapmış olduğu saha çalışmaları ve kamera incelemeleri sonucunda;
15 yaşındaki M.K., 15 yaşındaki B.T. ve 14 yaşındaki A.E.Ö., yakalandı ve aileleriyle birlikte çocuklara gerekli adli/idari işlemler başlatıldı.