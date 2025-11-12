Parkta kamelya yakan 3 çocuk yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar sonucunda parkta kamelya yaktığı tespit edilen 3 çocuk yakalandı.

Parkta kamelya yakan 3 çocuk yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kocasinan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin Kadir Has Kongre Merkezi yakınındaki parkta kamelya yakılması ihbarı üzerine yapmış olduğu saha çalışmaları ve kamera incelemeleri sonucunda;

15 yaşındaki M.K., 15 yaşındaki B.T. ve 14 yaşındaki A.E.Ö., yakalandı ve aileleriyle birlikte çocuklara gerekli adli/idari işlemler başlatıldı.

Müdür Kabakcı, 'Kayseri artık sadece kayakla değil, su sporlarıyla da öne çıkan bir şehir'
Kayseri'ye Üç Şehit Ateşi Düştü
Başın sağolsun Türkiye: 20 Şehidimizin Adı Belli Oldu
Ali Dağının Zirvesine 1111 Fidan
Erkilet Bulvarı'nda kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada 3 yaralı
Drift atan sürücüye 50 bin 147 lira ceza
