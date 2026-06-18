Parkta kızlar arasında çıkan bıçaklı kavga nedeniyle açılan davada karar çıktı

Olay, Kocasinan İlçesi Barbaros Mahallesi Gülpark’ta meydana geldi. İddiaya göre sosyal medya üzerinden başlayan tartışma sonucu taraflar parkta buluştu. M.N. isimli kız sol koltuk altı ve sırtından bıçakla yaralandı. Olay nedeniyle açılan davanın karar duruşmasına tutuksuz sanık ve taraf avukatları katılırken mağdur M.N. Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Mahkemede konuşan sanık A.A., “Orada ben vurmadım. Olayı gerçekleştiren kızla M.N.’yi ben ayırdım” dedi. Mağdur M.N. ise, “Olaydan sonra çok mağduriyet yaşadım. Sporcuydum ciğerim söndüğü için yapamıyorum. Gitmem gereken sınavım vardı çalışamadım hedefime ulaşamadım. Hala sağlık sorunları yaşıyorum. Şikayetçiyim” dedi. Son sözü sorulan sanık, “Benim bıçaktan haberim yok. Olayı ayıran benim” dedi. Mahkeme heyeti sanığa ‘Haksız tahrik altında çocuğa karşı kasten öldürme’ suçu teşebbüste kaldığı gerekçesiyle 8 yıl 4 ay hapis cezası verdi ve mevcut halinin devamına karar verdi.