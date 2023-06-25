Parkta taşkınlık çıkartan şahıslar etkisiz hale getirildi
Tuna Parkı'nda taşkınlık yapan ve iddiaya göre madde ve alkol bağımlısı olan 3 kişi etkisiz hale getirildi. Şahıslardan ikisi madde krizine girdi.
- 25.06.2023 22:53
- Güncelleme: 25.06.2023 22:53
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Tuna Parkı’nda taşkınlık yapan ve iddiaya göre madde ve alkol bağımlısı olan 3 kişi etkisiz hale getirildi. Şahıslardan ikisi madde krizine girdi.
Olay Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan Tuna Parkında meydana geldi. Tuna Parkında taşkınlık yapan ve iddiaya göre madde ve alkol bağımlısı olan 3 kişi polis ve bekçiler tarafından etkisiz hale getirildi. Şahıslardan ikisi madde krizine girerken polis olayla ilgili çalışma başlattı.
1ha
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