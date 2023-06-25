Parkta taşkınlık çıkartan şahıslar etkisiz hale getirildi

Tuna Parkı’nda taşkınlık yapan ve iddiaya göre madde ve alkol bağımlısı olan 3 kişi etkisiz hale getirildi. Şahıslardan ikisi madde krizine girdi.

Olay Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan Tuna Parkında meydana geldi. Tuna Parkında taşkınlık yapan ve iddiaya göre madde ve alkol bağımlısı olan 3 kişi polis ve bekçiler tarafından etkisiz hale getirildi. Şahıslardan ikisi madde krizine girerken polis olayla ilgili çalışma başlattı.