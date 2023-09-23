Parkta tekme tokatlı kavga
İnönü Parkında meydana gelen olayda iki grup arasında yaşaman kavga çevredekiler tarafından saniye saniye videoya kaydedildi.
- 23.09.2023 22:52
- Güncelleme: 23.09.2023 22:52
İnönü Parkında meydana gelen olayda iki grup arasında yaşaman kavga çevredekiler tarafından saniye saniye videoya kaydedildi.
Kocasinan İlçesi’nde bulunan İnönü Parkında saat 15.00 sıralarında iki grup arasında kavga çıktı. Parkta bulunan çocukların önünde meydana gelen kavga sonra taraflar olay yerinden ayrıldı.
1ha
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