Parkta yürüyen kadın bacağından vuruldu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde parkta yürüyen bir kadın bilinmeyen kişi veya kişiler tarafından bacağından silahla vurularak yaralandı.

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  • 05.03.2023 21:01
  • Güncelleme: 06.03.2023 08:05
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Parkta yürüyen kadın bacağından vuruldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde parkta yürüyen bir kadın bilinmeyen kişi veya kişiler tarafından bacağından silahla vurularak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Esenyurt Mahallesi Hangar Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, parkta yürüyen A.E. (33), iddiaya göre kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından açılan ateş sonucu bacağından yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırılırken, polis ekipleri de olayın şüphelisi kişi ya da kişileri yakalamak için arama çalışması başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İHA

Kayseri Gündem
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