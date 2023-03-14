Partilere göre milletvekili aday adaylığı başvuru ücretleri

14 Mayıs 2023 tarihinde Türkiye seçime gidecek. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem TBMM Milletvekilliği Seçimleri öncesi siyasi partilerde ise aday adaylığı hareketliliği başladı. Partiler, milletvekili aday adaylığı başvuru ücretlerini açıkladı. Ücret duyuran partiler arasında en yüksek rakam 30 bin ile CHP ve İYİ Parti’de olurken, en düşük rakam ise 3 bin lira ile MHP’de oldu.

Partilerin milletvekilliği aday adaylığı başvuru ücretleri şu şekilde;

CHP: Erkek, Kadın, genç ve engelli adaylar 30 bin lira

AK Parti: Erkek 20 bin lira, kadın ve genç 10 bin lira, engelli 5 bin lira (AFAD hesabına yatırılacak)

İYİ Parti: Erkek 30 bin lira, kadın ve genç 15 bin lira, engelli ise ücretsiz

MHP: Erkek, kadın ve genç 3 bin lira, engelli ise ücretsiz

Saadet Partisi: Erkek 15 bin lira, kadın ve genç 10 bin lira, engelli 5 bin lira

Yeniden Refah Partisi: Erkek 7 bin 500 lira, kadın 5 bin lira, genç ve engelli belirtilmedi.