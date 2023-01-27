‘Pastırma Doğrama ve Sunum Teknikleri' kursu açılıyor

Büyükşehir Belediyesi Bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK, 'Pastırma Doğrama ve Sunum Teknikleri' kursunu yoğun talep üzerine yeniden vatandaşlarla buluşturacak. Kayseri’nin önemli gastronomi değerlerinden biri olan pastırmanın doğranması ve sunumu ile ilgili teorik ve uygulamalı derslerden oluşan, KAYMEK’in daha önce iki kez düzenlediği kurs yeniden açılacak.

Kayseri’nin dünyaya açılan marka lezzeti pastırmanın sofralara uzanan yoldaki inceliklerini öğrenmek isteyen vatandaşlara yönelik kursun kayıtları sürüyor. Kontenjanlarla sınırlı kursta, pastırmanın tarihsel süreci, doğranması, sunum tekniklerinin yanı sıra diksiyon, stres yönetimi gibi eğitimlerin yer aldığı kurs içeriği kursiyerleri bekliyor.

‘Pastırma Doğrama ve Sunum Teknikleri Kursu’ ile şehrin tanıtımına da katkı sağlanması ve bu alanda sektörün kalifiye eleman ihtiyacına da cevap verilmesi amaçlanıyor.

KAYMEK Akademi’de yüz yüze eğitim şeklinde düzenlenecek ‘Pastırma Doğrama ve Sunum Teknikleri Kursu’ ile ilgili detaylı bilgi almak ve kursa kayıt yaptırmak isteyen vatandaşların www.kaymekonline.com web adresini ziyaret ederek işlemlerini yapabilecekleri belirtildi.