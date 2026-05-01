Pastırma, dünyanın en iyi 6. et ürünü oldu

Dünya genelinde geleneksel mutfakları öne çıkaran TasteAtlas (Lezzet Atlası), 'Dünyanın En İyi 10 Et Ürünü' listesini açıklandı. Açıklanan listeye göre pastırma, dünyanın en iyi altıncı et ürünü oldu.

Pastırma, dünyanın en iyi 6. et ürünü oldu

Dünyaca ünlü gastronomi platformu TasteAtlas tarafından hazırlanan “Dünyanın En İyi 10 Et Ürünü” listesi açıklandı. Açıklanan listeye göre pastırma, dünyanın en iyi altıncı et ürünü oldu. 
Kayseri’nin en önemli yöresel ürünlerinden Kayseri pastırması, geçtiğimiz ay Avrupa Birliği’nden (AB) coğrafi işaret tescili alarak, Türkiye’nin AB’de tescillenen 46. ürünü olmuştu.

Bakmadan Geçme

Toplu ulaşımda bazı hatlarda sefer saatleri güncellendi
Toplu ulaşımda bazı hatlarda sefer saatleri güncellendi
Kayseri'de hafta sonu: Kuvvetli yağmurlu
Kayseri’de hafta sonu: Kuvvetli yağmurlu
Kayseri için 22 yeni doktor ataması yapılacak
Kayseri için 22 yeni doktor ataması yapılacak
Kayseri'den ilk hac kafilesi yola çıktı
Kayseri’den ilk hac kafilesi yola çıktı
Kayseri'de TÜRK-İŞ'ten 23 Nisan Çocuklarıyla 1 Mayıs kutlaması
Kayseri’de TÜRK-İŞ’ten 23 Nisan Çocuklarıyla 1 Mayıs kutlaması
CHP'de gençlik aşısı: İl Başkanlığına Ufuk Ozan Gözbaşı seçildi
CHP'de gençlik aşısı: İl Başkanlığına Ufuk Ozan Gözbaşı seçildi
