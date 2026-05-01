Pastırma, dünyanın en iyi 6. et ürünü oldu
Dünya genelinde geleneksel mutfakları öne çıkaran TasteAtlas (Lezzet Atlası), 'Dünyanın En İyi 10 Et Ürünü' listesini açıklandı. Açıklanan listeye göre pastırma, dünyanın en iyi altıncı et ürünü oldu.
Kayseri’nin en önemli yöresel ürünlerinden Kayseri pastırması, geçtiğimiz ay Avrupa Birliği’nden (AB) coğrafi işaret tescili alarak, Türkiye’nin AB’de tescillenen 46. ürünü olmuştu.