Pastırma hırsızı yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda çelik kasa içerisinden 100 bin TL, tabanca ve bir marketten pastırma, sigara ve elektronik eşya çalan bir kişi yakalandı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda çaldığı sigara ve tabancalar, pastırma içerisinden çıkartıldı.

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  • 08.11.2022 15:36
  • Güncelleme: 09.11.2022 15:46
Pastırma hırsızı yakalandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; çelik kasa içerisinden 100 bin TL, tabanca ve bir marketten pastırma, sigara ve elektronik eşya çalan bir kişi yakalandı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda; çaldığı sigara ve tabancalar, pastırma içerisinden çıkartıldı.

Edinilen bilgiye göre Hacılar ilçesine bağlı Aşağı Mahalle Kayseri Caddesi üzerindeki bir işyerinden çelik kasa içerisinde bulunan 100 bin TL, ruhsatlı tabanca ve tabancaya ait 700 adet mermi çalındı. Ayrıca Kazım Karabekir Mahallesi Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı üzerindeki bir marketten de 17 bin 500 TL değerinde sigara ve elektronik eşyalarla birlikte bir miktar pastırma çalındı. Meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Ekiplerin titizlikle yaptığı çalışmalar ve 150 saatlik kamera kaydının incelemesi sonrasında hırsızlık olayının şüphelisinin S.Ş. olduğu tespit edildi. S.Ş. saklandığı evde gözaltına alınırken, yapılan aramalarda çaldığı malzemeler ele geçirildi. Aramalarda; S.Ş.’nin çaldığı sigara ve tabancayı pastırma içerisinde sakladığı görüldü.

"Kasabım, o yüzden çaldım"

Öte yandan emniyetteki işlemleri tamamlanan S.Ş., sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Mahkemece tutuklanan S.Ş., adliye çıkışında basın mensuplarının ’neden pastırma çaldınız’ sorusuna; "Kasabım, o yüzden çaldım" diye cevap verdi.

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İHA

Kayseri Gündem
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