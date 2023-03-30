Pastırmacılarda 'Ramazan' bereketi

Kayseri’de pastırmacılık yapan Yasin Güzel, Ramazanda vatandaşların en çok pastırmayı tercih ettiklerini söyleyerek, “Ramazanın içerisinde pastırma satışlarımız biraz daha hızlanıyor” dedi.

Kayseri’nin meşhur lezzeti olan pastırma, Ramazanda en çok tercih edilen yiyeceklerin başında geliyor. Kayserili vatandaşlar azda olsa sofralarında pastırmayı eksik etmiyor. Pastırmanın iftariyelik bir ürünü olması sebebiyle Ramazanda çokça tercih edildiğini söyleyen pastırmacı Yasin Güzel, “Ramazanın içerisinde pastırma satışlarımız biraz daha hızlanıyor. Pastırma iftariyelik bir ürün olduğu için Ramazanda tercih ediliyor. Ramazanda sucuk satışlarımız biraz daha duruyor. Çünkü insanlar sucuk yedikleri zaman çok su tüketme ihtiyacı duyuyor. Ağız kuruluğuna sebep olur diye Ramazanda sucuk tüketimini azaltıyor. Bir de sucuk içimiz var. İftarda o daha çok rağbet görüyor. Şu anda sucuk içi ve pastırma satışlarımız son hızla devam ediyor. İnsanlar 250-300 gram da olsa pastırmayı alıp, iftarda sofralarına koymayı tercih ediyorlar. Pastırma genelde yağsız tüketiliyor. İnsanlarımız genelde yağsız tercih ediyorlar. Ancak pastırmanın hafif yağlısı daha yumuşak olur. Daha lezzetli olur. O yüzden biraz da fiyatı da yüksek olur. Vatandaşlarımız pastırmanın yağlı olanını alırlarsa daha da memnun kalacaklarına inanıyorum” şeklinde konuştu.