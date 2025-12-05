Pastırmanın Kilosu 2 bin 500 lira: Dilimi 15 liradan başlıyor

Pastırması ile ünlü Kayseri’de bir dilim pastırmanın fiyatı en uygun 15 liradan başlıyor. Ortalama iyi bir pastırmanın dilim fiyatı ise 20-30 lira bandında değişiklik gösteriyor. Bir kilo pastırma ise 2 bin 500 lirayı buldu.

Et pahalandığı sürece ilgininde azaldığını belirten İşletmeci Serkan Özkara, “Etin en iyi bölümüyle yapılan pastırmanın bir dilimi 20 lirayla 30 lira arasında değişiyor. En uygunundan bir dilimi ise 15-16 liraya tekabül eder. Et pahalandığı sürece vatandaşların pastırmaya karşı ilgisi azalıyor. Yani tabii ki de satıyoruz vatandaşlar, alabiliyorlar ama yani eskisi kadar iş yoğunluğumuz yok. Fiyatlar 10 gün önce artış gösterdi. Ondan bir 15 gün önce yine yükselmişti. Eskiden yıllık bazdan anlaşma yapılırdı, şimdi aylık bile yapamıyoruz. Artık et fiyatlarına ayda birkaç defa bile zam gelebiliyor. Fiyatların neden artış gösterdiğini bilmiyorum. Biz sadece hazır antrikot alırız, pastırma yaptırırız. İmalatımız yoktur, kesimhanemiz yoktur. Bunu et borsasıyla teşviki, mesaisi olanlar ya da yetiştirici olan insanlar daha iyi bilir. 1 kilo pastırma 2 bin 500 lirayla 2 bin 800 lira arasında değişiyor. Vatandaşlarda rağbet var ama eskisi gibi iş yok yani onu belirtmek istiyorum. Pahalılıktan dolayı tabii ki de sofralara pastırma daha az giriyor. Adam önceden 500 gram alıyorsa şimdi 100 gram alıyor” şeklinde konuştu.