  • Haberler
  • Gündem
  • Patates, soğan ve yem bitkileri üretiminde yeni destekler açıklandı

Patates, soğan ve yem bitkileri üretiminde yeni destekler açıklandı

Tarım ve Orman Bakanlığı, patates, soğan ve yem bitkileri destekleri kapsamında üreticilere yönelik destek ödemelerinin artırıldığını açıkladı.

Patates, soğan ve yem bitkileri üretiminde yeni destekler açıklandı

Tarım ve Orman Bakanlığı, patates ve soğan üreticilerine yönelik destek ödemelerinin artırıldığını açıkladı. Buna göre; patates ve soğan için temel destek tutarı dekar başına 244 TL’dem 310 TL’ye çıkarıldı. Ayrıca planlı üretime uygun olarak ekim yapılıyorsa üreticiye 310 TL’ye ilave destek daha uygulanacak. Bu kapsamda 2025 yılı için 488 TL destek ödemesi yapılırken 2026 yılı için 620 TL destek verilecek.
Öte yandan Bakanlık, yem bitkileri destekleri kapsamında üreticilere, temel destek, planlı üretim desteği ve su kısıtı desteği(248 TL) dahil ödemelerini 1 grup için 488 TL’den 620 TL’ye çıkardı. Yem bitkileri destekleri kapsamında 2. grup için temel destek ve planlı üretim desteği için destek ödemelerini 634 TL’den 806 TL’ye çıkardı.

Bakanlık tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada ise “Patates ve soğan üretiminde, 2026 yılı için yeni destekleme tutarlarıyla üreticilerimizin yanındayız. 2026 yılı için yem bitkilerine verilen destekleri artırıyor, hem hayvancılığın yem ihtiyacını karşılıyor hem de bitkisel üretimin gücüne güç katıyoruz” denildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Teknofest Başarısı İçin Başkan Yalçın'a Ziyaret
Teknofest Başarısı İçin Başkan Yalçın’a Ziyaret
Üniversite Öğrencilerine Standlı Karşılama
Üniversite Öğrencilerine Standlı Karşılama
Patates, soğan ve yem bitkileri üretiminde yeni destekler açıklandı
Patates, soğan ve yem bitkileri üretiminde yeni destekler açıklandı
Polenler solunum yollarını nasıl etkiliyor, korunmak için ne yapılmalı?
Polenler solunum yollarını nasıl etkiliyor, korunmak için ne yapılmalı?
Melikgazi'den 5 Bin Öğrenciye Çanta Ve Kırtasiye Desteği
Melikgazi'den 5 Bin Öğrenciye Çanta Ve Kırtasiye Desteği
Otokurtarıcının gizli bölmesinde 2 düzensiz göçmen yakalandı
Otokurtarıcının gizli bölmesinde 2 düzensiz göçmen yakalandı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!