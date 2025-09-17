Patates, soğan ve yem bitkileri üretiminde yeni destekler açıklandı

Tarım ve Orman Bakanlığı, patates ve soğan üreticilerine yönelik destek ödemelerinin artırıldığını açıkladı. Buna göre; patates ve soğan için temel destek tutarı dekar başına 244 TL’dem 310 TL’ye çıkarıldı. Ayrıca planlı üretime uygun olarak ekim yapılıyorsa üreticiye 310 TL’ye ilave destek daha uygulanacak. Bu kapsamda 2025 yılı için 488 TL destek ödemesi yapılırken 2026 yılı için 620 TL destek verilecek.

Öte yandan Bakanlık, yem bitkileri destekleri kapsamında üreticilere, temel destek, planlı üretim desteği ve su kısıtı desteği(248 TL) dahil ödemelerini 1 grup için 488 TL’den 620 TL’ye çıkardı. Yem bitkileri destekleri kapsamında 2. grup için temel destek ve planlı üretim desteği için destek ödemelerini 634 TL’den 806 TL’ye çıkardı.

Bakanlık tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada ise “Patates ve soğan üretiminde, 2026 yılı için yeni destekleme tutarlarıyla üreticilerimizin yanındayız. 2026 yılı için yem bitkilerine verilen destekleri artırıyor, hem hayvancılığın yem ihtiyacını karşılıyor hem de bitkisel üretimin gücüne güç katıyoruz” denildi.