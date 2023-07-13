Patatesin başkenti Niğde'de 'Dünya Patates Kızartma Günü'' etkinliği

Niğde Belediyesi tarafından Dünya Patates Kızartması Günü'ne özel etkinlik düzenlendi.

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  • 13.07.2023 15:33
  • Güncelleme: 13.07.2023 15:33
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Patatesin başkenti Niğde'de 'Dünya Patates Kızartma Günü'' etkinliği
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Niğde Belediyesi tarafından Dünya Patates Kızartması Günü’ne özel etkinlik düzenlendi.

Niğde Belediyesi; her yıl 13 Temmuz’da düzenlenen Dünya Patates Kızartması Günü’ne özel olarak Ömer Halisdemir Meydanı’nda bir stant açıp vatandaşlara yaklaşık 600 kilo kızarmış patates ikram etti.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, etkinlikte yaptığı konuşmada patatesin Niğde için önemli bir tarım ürünü olduğunu belirtti. Başkan Özdemir; "Niğde’mizin, verimli toprakları ülkemizde patates üretiminin önemli merkezlerinden biridir. Bu nedenle, patatesin ekonomimize katkısını her fırsatta vurgulamak ve tanıtmak istiyoruz. Dünya Patates Kızartması Günü gibi özel günlerde vatandaşlarımızla bir araya gelerek, bu lezzetli ürünü onlara sunmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

600 kilo patates ikram edildi

Açılan stantta, Niğde’nin en kaliteli patateslerinden yapılan yaklaşık 600 kilo kızarmış patates vatandaşlara ikram edildi. Vatandaşlar, yapılan ikramları beğeniyle tadarken, Niğde Belediyesi’ne bu etkinlikten dolayı teşekkür ettiler. “Niğde’nin patates üretimi, şehrimizin ekonomisine önemli bir katkı sağlamaktadır" diyen Başkan Özdemir; “Niğde’nin tarım sektöründeki potansiyelini kullanarak, patates üretimini artırmayı ve bu ürünü her platformda tanıtarak, hem tüketici kitlesini genişletmeyi hem de Niğde’nin ekonomik büyümesine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Dünya Patates Kızartması Günü gibi özel günler, patatesin önemini vurgulamak ve ürünün tanıtımını yapmak için önemli bir fırsattır. Bu tür etkinliklerle, Niğde’nin patates üretimiyle özdeşleşen bir şehir olduğu vurgulamaya devam edeceğiz” dedi.

İHA

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