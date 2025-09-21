Patent yarışmasında ERÜ'ye 2 ödül

Erciyes Üniversitesi, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Patentle Türkiye Üniversiteler Patent Yarışması"nda önemli bir başarıya imza attı. Üniversitenin iki farklı fakültesinden iki öğrenci, geliştirdikleri patentlerle dereceye girerek ödül kazandı. Mimarlık Fakültesi öğrencisi Gonca Aktaş ve danışmanı Doç. Dr. Neşe Bakır Yılmaz, yarışmada 10’unculuk elde ederek 40 bin TL ödülün sahibi oldu. Aynı şekilde, Mühendislik Fakültesi öğrencisi Onur Yılmaz ve danışmanı Prof. Dr. Mustafa Serdar Genç de yarışmada 18’incilik elde ederek 30 bin TL ödül kazandı.

Üniversite, yaptığı açıklamada; “Üniversitemizi başarıyla temsil eden öğrencilerimizi ve danışman hocalarımızı tebrik ediyor; süreç boyunca desteklerini esirgemeyen ETTO Fikri Haklar Birimi’ne teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.