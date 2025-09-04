  • Haberler
Pazar tezgahında çilek ve mevsim meyveleri el yakıyor

Kayseri'de pazar tezgahlarında bazı ürünlerin fiyatı önceki haftaya göre düşerken, bazı ürünlerde ise artış yaşandı. Geçtiğimiz haftalarda tezgahların en pahalı ürünü olan bamya bu haftada zirvedeki yerini korurken, sarımsağın fiyatı da bamyaya yaklaşarak en pahalı ürünler arasında yer aldı. Kilosu 33 liradan satılan domates ise tezgahlarda en ucuz ürün oldu.

Kayseri’de vatandaşlar alışveriş için semt pazarının yolunu tutuyor. Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi Perşembe Pazarı’nda yoğunluk yaşanırken pazar tezgahlarında; sarımsak kilosu 100 lira ile 250 arası, bamyanın kilosu 100 ile lira 250 lira arası, limonun kilosu 60 lira ile 80 lira arası, salatalığın kilosu 33 lira ile 40 lira arası, üzümün kilosu 50 lira ile 85 lira arası, Çileğin kilosu 150 ila 170 lira arası, mantarın kilosu 100 ila 150 lira arası fiyatlarla alıcı buluyor.

Öte yandan kavun 50 liradan, patlıcan 33 liradan, domates 33 liradan, semiz otu 20 liradan, nane 15 liradan, roka 15 liradan, ekşimen 15 liradan, reyhan 20 liradan, maydonoz 15 liradan satılıyor.

Haber Merkezi

