Pazar tezgahlarında en ucuz ürün salatalık oldu

Kayseri’de vatandaşlar alışveriş için semt pazarının yolunu tutuyor. Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi Perşembe Pazarı’nda yoğunluk yaşanırken pazar tezgahlarında; Kavunun kilosu 50 lira ile 100 lira arası, sarımsak kilosu 100 lira ile 200 bamyanın kilosu 80 ile lira 220 lira arası, mantarın kilosu 50 lira ile 120 arası, domatesin kilosu 35 lira ile 40 lira arası, limonun kilosu 80 lira ile 120 lira arası, üzüm kilosu 100 lira ile 125 lira arası, patlıcanın kilosu 30 lira ile 40 lira arası, kayısının kilosu 100 lira ile 125 lira arası, salatalığın kilosu 15 ile 20 lira arası, marulun kilosu 25 lira ile 30 lira arası, fiyatlarla alıcı buluyor.

Öte yandan dereotu 15 liradan, yeşil soğan 25 liradan, nane 20 liradan, roka 20 liradan, maydonoz 15 liradan satılıyor.