Pazar tezgahlarında en ucuz ürün salatalık oldu

Kayseri'de pazar tezgahlarında bazı ürünlerde önceki haftaya göre fiyatlar gerilerken bazı ürünlerin ise yükseldiği görüldü. Tezgahların en pahalı ürünü olarak yerini alan bamya 200 liradan satılıyor. Kilosu 15 liradan satılan salatalık ise en ucuza satılan ürün olarak tezgahlarda yer alıyor.

Pazar tezgahlarında en ucuz ürün salatalık oldu

Kayseri’de vatandaşlar alışveriş için semt pazarının yolunu tutuyor. Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi Perşembe Pazarı’nda yoğunluk yaşanırken pazar tezgahlarında;  Kavunun  kilosu 50 lira ile 100 lira arası, sarımsak kilosu 100 lira ile 200 bamyanın kilosu 80 ile lira 220 lira arası, mantarın kilosu 50 lira ile 120 arası, domatesin  kilosu 35 lira ile 40  lira arası, limonun kilosu 80 lira ile 120 lira arası, üzüm kilosu 100 lira ile 125  lira arası, patlıcanın kilosu 30 lira ile 40 lira arası, kayısının kilosu 100  lira ile 125 lira arası, salatalığın kilosu 15 ile 20 lira arası, marulun  kilosu 25 lira ile 30  lira arası, fiyatlarla alıcı buluyor.

Öte yandan  dereotu 15  liradan, yeşil soğan 25 liradan, nane  20 liradan, roka  20 liradan, maydonoz 15 liradan satılıyor.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Talas'ta Uyumlu Belediyeciliğin Güçlü Örneği
Talas’ta Uyumlu Belediyeciliğin Güçlü Örneği
Belediye ekibine afetlere Karşı Müdahale Eğitimi
Belediye ekibine afetlere Karşı Müdahale Eğitimi
Kocatepe Diyanet Eğitim ve Kültür Merkezi Hızla Tamamlanıyor
Kocatepe Diyanet Eğitim ve Kültür Merkezi Hızla Tamamlanıyor
Ersoy'dan Acil Trafik Güvenliği Çağrısı: 'Bir Can Daha Kaybolmadan Önlem Alınmalı!'
Ersoy'dan Acil Trafik Güvenliği Çağrısı: "Bir Can Daha Kaybolmadan Önlem Alınmalı!"
Talas'tan Evlenecek Gençlere 'Aile Yılı' Jesti
Talas'tan Evlenecek Gençlere ‘Aile Yılı’ Jesti
Kayseri Milletvekilleri İklim Kanuna verdikleri oyu açıkladı
Kayseri Milletvekilleri İklim Kanuna verdikleri oyu açıkladı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!