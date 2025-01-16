Pazar tezgahlarında patates yerini koruyor: Sarmısak saltanat sürüyor

Kayseri’de vatandaşlar alışveriş için semt pazarının yolunu tutuyor. Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi Perşembe Pazarı’nda yoğunluk yaşanırken pazar tezgahlarında; domatesin kilosu 25 lira ile 40 lira arası, biberin kilosu 70 lira ile 100 lira arası, portakalın kilosu 20 lira ile 25 lira arası, hurmanın kilosu 40 lira ile 50 lira arası, narın kilosu 20 lira ile 35 lira arası, patatesin kilosu 10 lira ile 15 lira arası, elmanın kilosu 25 lira ile 40 lira arası, soğanın kilosu 20 lira ile 50 lira arası, havuçun kilosu 15 lira ile 25 lira arası, kestanenin kilosu 100 lira ile 200 lira arası, sarımsağın kilosu 150 lira ile 200 lira arası, patlıcanın kilosu 65 lira ile 70 lira arası, mantarın kilosu 60 lira ile 120 lira arası, mandalinanın kilosu 15 lira ile 35 lira arası, kabağın kilosu 30 lira ile 35 lira arası fiyatlarla alıcı buluyor. Öte yandan kivi 70 liradan, çilek 150 liradan, karnabahar 50 liradan, ıspanak 20 liradan, maydanoz 10 liradan, siyah erik 50 liradan, turp 25 liradan, greyfurt 15 liradan, ayva 20 liradan, karpuzun kilosu ise 30 liradan satılıyor.