Pazar tezgahlarının en pahalı ürünü bamya oldu
Kayseri'de pazar tezgahlarında bazı ürünlerde önceki haftaya göre fiyatlar gerilerken bazı ürünlerin ise yükseldiği görüldü. Tezgahların en pahalı ürünü olarak yerini alan bamya 250 liradan satılıyor. Kilosu 25 liradan satılan domates ise en ucuza satılan ürün olarak tezgahlarda yer alıyor.
Kayseri’de vatandaşlar alışveriş için semt pazarının yolunu tutuyor. Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi Perşembe Pazarı’nda yoğunluk yaşanırken pazar tezgahlarında; sarımsak kilosu 100 lira ile 150 arası, bamyanın kilosu 100 ile lira 250 lira arası, domatesin kilosu 25 lira ile 33 lira arası, üzümün kilosu 50 lira ile 75 lira arası fiyatlarla alıcı buluyor.
Öte yandan kavunun tanesi 50 liradan, ejder meyvesi 50 liradan, salatalık 25 liradan, limon 80 liradan, patlıcan 25 liradan, armut 65 liradan, incir 170 liradan, çilek 75 liradan, biber 25 liradan, dereotu 15 liradan, tere 15 liradan, yeşil soğan 20 liradan, nane 15 liradan, roka 15 liradan, marul 30, reyhan 20, maydonoz 10 liradan satılıyor.