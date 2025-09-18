Pazar tezgahlarının en pahalı ürünü bamya oldu
Kayseri'de pazar tezgahlarında bazı ürünlerde önceki haftaya göre fiyatlar gerilerken bazı ürünlerin ise yükseldiği görüldü. Tezgahların en pahalı ürünü olarak yerini alan bamya 250 liradan satılıyor. Kilosu 20 liradan satılan domates ise en ucuza satılan ürün olarak tezgahlarda yer alıyor.
Kayseri’de vatandaşlar alışveriş için semt pazarının yolunu tutuyor. Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi Perşembe Pazarı’nda yoğunluk yaşanırken pazar tezgahlarında; domatesin kilosu 20 lira ile 25 arası, çileğin kilosu 170 ile lira 200 lira arası, sarımsağın kilosu 100 lira ile 200 lira arası, bamyanın kilosu 80 lira ile 250 lira arası, şeftalinin kilosu 75 lira ile 100 lira arası, üzümün kilosu 60 ila 75 lira arası fiyatlarla alıcı buluyor.
Öte yandan kavun 50 liradan, mantar 100 liradan, patlıcan 30 liradan, salatalık 25 liradan, maydonoz 15 liradan, nane 15 liradan, roka 15 liradan, ekşimen 15 liradan, dere otu 15 liradan satılıyor.