Pazar tezgahlarının en ucuz ürünü salatalık oldu

Kayseri’de vatandaşlar alışveriş için semt pazarının yolunu tutuyor. Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi Perşembe Pazarı’nda yoğunluk yaşanırken pazar tezgahlarında; sarımsak kilosu 100 lira ile 120 arası, bamyanın kilosu 100 ile lira 150 lira arası, mantarın kilosu 60 lira ile 120 arası, domatesin kilosu 25 lira ile 35 lira arası, limonun kilosu 70 lira ile 150 lira arası, üzüm kilosu 60 lira ile 100 lira arası, patlıcanın kilosu 30 lira ile 50 lira arası, şeftalinin kilosu 85 lira ile 100 lira arası, salatalığın kilosu 10 ile 15 lira arası, biber 25 ile 35 lira arası fiyatlarla alıcı buluyor.

Öte yandan kavunun tanesi 50 ile 75 liradan, dereotu 15 liradan, yeşil soğan 20 liradan, nane 20 liradan, roka 15 liradan, marul 20, reyhan 20, maydonoz 10 liradan satılıyor.